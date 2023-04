Merval ataca Lula por defender Brasil soberano e independente

Apoie o 247

ICL

247 – O colunista Merval Pereira, do Globo, atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de sua política externa soberana, ativa e altiva. "O presidente Lula é ingênuo ou megalomaníaco? Na revista inglesa The Economist, e em diversas abordagens de jornais dos Estados Unidos, a possibilidade de o presidente brasileiro ser ingênuo tentando ter influência nos 'grandes temas políticos em que tem pouca ou nenhuma' é a mais aventada", escreve o colunista .

"Há um antiamericanismo infantil na esquerda brasileira, que não distingue um governo democrata, como o de Biden, de um republicano radical, como o de Trump. O acrônimo mais famoso das últimas duas décadas, Bric —criado em análise do Goldman Sachs do final de 2003 unindo as iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China - mais tarde entraria a África do Sul, passando a ser conhecido como Brics -, países que estariam no topo da economia mundial nos próximos 50 anos —, está em franca decadência há bom tempo", prossegue Merval, sem nenhum contato com a realidade.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.