Merval diz que Bolsonaro sonha em enfrentar Lula em 2022

247 - Porta voz da direita liberal, o jornalista Merval Pereira, em sua coluna no jornal O Globo, afirma que “a oposição foi desfeita pelos acordos do Bolsonaro com o centrão, além de acordos individuais. Ele desmontou a espinha dorsal que estava sendo formada para disputar a eleição de 2022, com um candidato comum, de centro-direita”.

“Mesmo que ACM Neto diga que o DEM não vai nomear ministro, o partido está se encaminhando para apoiar Bolsonaro. No PSDB, Doria também vai ter dificuldade para conseguir a legenda. Vai ser difícil, uma reconstrução da oposição”, acrescenta ele.

Em sua visão, “ a esquerda comete um engano monumental, ao pensar que, com o centro direita se esfacelando, será a grande solução para derrotar Bolsonaro. Se não houver uma candidatura de centro esquerda ou direita palatável para derrotar Bolsonaro, ele ganha de novo. Esquerda x Bolsonaro, ganha Bolsonaro, não tem discussão. É o sonho de Bolsonaro, e o sonho maior é que o candidato seja Lula. E aí teremos um 2018 novamente”.

