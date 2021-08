Merval se incomoda com as coxas de Lula e o ataca

O colunista do jornal O Globo também comparou o ex-presidente com Jair Bolsonaro, alvo de mais de cem pedidos de impeachment edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, o jornalista Merval Pereira resolveu atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao citar a foto em que o petista apareceu de sunga com a namorada. O colunista também comparou Lula com Jair Bolsonaro, alvo de mais de cem pedidos de impeachment.

"Mas será que não vamos nos livrar desses 'mitos' populistas? Quando Lula recomeça a elogiar Cuba sem pejo, quando ameaça de novo regular a mídia, dá uma sensação de desânimo, de 'dejá vu'. Quando Bolsonaro faz o mesmo, elogiando Umaro Sissoco Embaló, o presidente autoritário de Guiné Bissau considerado 'o Bolsonaro da África', ou o Putin, ou o Kim Jong-un da África, dá um cansaço ao reverso", disse.

"Cada um deles, Bolsonaro e Lula, retornando ao governo, se sentirá fortalecido pelo voto popular e dobrará sua aposta. Teremos muito mais do mesmo. Pelas pesquisas de opinião atuais, Lula está mais perto de voltar ao Palácio do Planalto do que Bolsonaro, que está mais perto da prisão, possibilidade que ele mesmo aventou ontem, onde já esteve Lula. Enquanto isso, Diogenes, com sua lamparina, continua procurando 'um homem honesto'. No Brasil, procura-se uma terceira via", acrescentou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE