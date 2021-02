Ministério Público é acionado para investigar quatro participantes do Big Brother

O deputado estadual do Rio Átila Nunes (MDB), apresentou nesta quarta-feira (10) uma representação contra quatro participantes do Big Brother Brasil deste ano edit

247 - O jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no jornal Época, relata que “o deputado estadual do Rio Átila Nunes, do MDB, apresentou nesta quarta-feira uma representação contra quatro participantes do Big Brother Brasil deste ano.São eles: Nego Di, Projota, Karol Conká e Lumena”.

Segundo o jornalista, “o pedido foi apresentado à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância e solicita a abertura de uma investigação para apurar os fatos.O deputado afirma que os participantes cometeram o crime de vilipêndio religioso, que é quando alguém escarnece de alguém publicamente por motivo de crença religiosa”.

