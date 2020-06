Miriam Leitão: Bolsonaro incita invasão de hospitais, comete crime e Brasil perde a noção do absurdo

"É insano estimular pessoas a invadir hospitais no meio da pandemia", afirma a jornalista Miriam Leitão sobre a recomendação de Jair Bolsonaro para que a população 'dê um jeito' de verificar as condições de hospitais pelo Brasil edit

247 - A jornalista Miriam Leitão, em artigo no Globo, critica duramente a recomendação de Jair Bolsonaro para que a população 'dê um jeito' de invadir hospitais durante a pandemia de Covid-19 para verificar a real condição desses locais.

"O Brasil está anestesiado pelas atrocidades ditas por Bolsonaro. É insano estimular pessoas a invadir hospitais no meio da pandemia", escreve Miriam, que ainda cobra uma punição a Bolsonaro: "não é crível que um presidente cometa um crime desses e fique por isso mesmo".

A jornalista ainda afirma que, com as sequentes e incansáveis declarações tortas de Bolsonaro, o "país perdeu a noção do absurdo".

