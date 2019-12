"Momento mais constrangedor do ano foi o 'I love you' de Bolsonaro para Trump", diz Nassif

"Felizmente nos poupou do beijo na boca", diz o jornalista edit

247 – O jornalista Luis Nassif, editor do GGN, avalia que nada foi tão ridídculo em 2019 como a submissão de Jair Bolsonaro a seu patrão Donald Trump. Neste ano, o Brasil fez todas as vontades de Washington, como se Bolsonaro devesse a Trump o fato de estar na presidência depois do simulacro de eleição que aconteceu em 2018. Confira abaixo o tweet de Nassif: