Moro não revelou todas as mensagens, diz Intercept, que promete “Vaza Moro”

Glenn Greenwald, um dos fundadores do site Intercept Brasil, afirmou que, “se o Moro tiver mensagens ou áudios secretos de Bolsonaro, teremos o prazer de publicá-las” edit

247 - O site The Intercept Brasil, responsável pela “Vaza Jato”, indicou nesta sexta-feira (24) que um “Vaza Moro” está marcado para ser publicado ainda neste sábado (25), após o ex-ministro da Justiça entregar à imprensa capturas de tela de mensagens trocadas com integrantes do governo Bolsonaro.

“Moro alegou que Bolsonaro quer o comando da PF para proteger os filhos. Mas não contou tudo. Tivemos acesso a documentos e vamos contar amanhã”, diz publicação realizada pelo perfil oficial do Intercept.

Moro alegou que Bolsonaro quer o comando da PF para proteger os filhos. Mas não contou tudo. Tivemos acesso a documentos e vamos contar amanhã. Assine nossa newsletter gratuita para saber primeiro: https://t.co/nLKZKexxAP April 24, 2020

O jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do site, fez um tweet em tom provocativo para pedir que, “se o @SF_Moro tiver mensagens ou audios secretos de Bolsonaro, teremos o prazer de publicá-las”. “Me mande um e-mail”, acrescentou.

Se o @SF_Moro tiver mensagens ou audios secretos de Bolsonaro, teremos o prazer de publicá-las. Me mande um e-mail. — Glenn Greenwald (@ggreenwald) April 24, 2020

