Nassif: armando a população, Bolsonaro monta suas próprias milícias

247 - Em um novo ‘xadrez’ sobre o armamento e o golpe de Jair Bolsonaro que estaria a caminho, o jornalista Luis Nassif reforça a gravidade com a intenção do governo em facilitar o armamento por parte da população.

Logo no início de seu texto, publicado no Jornal GGN, ele ressalta o seguinte dado: “os atiradores civis compraram em 2019, pela primeira vez, a mesma quantidade que as forças de segurança pública: cerca de 32 milhões de projéteis”.

E analisa a seguir: “é ingenuidade supor que o decreto de Bolsonaro, ampliando desmedidamente o direito às armas seja mero lobby dos clubes de tiro ou da indústria de armas dos Estados Unidos”.

Para Nassif, “é um posicionamento político para impor-se amparado pelo poder das milícias, dos ruralistas, pelas armas nas mãos de seus seguidores, pelos aliados nas empresas de segurança e, provavelmente, por sua influência junto à média oficialidade das Forças Armadas”.