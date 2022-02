Nassif diz que só há duas hipóteses para o mandante da morte de Marielle: ou alguém ligado aos Bolsonaro ou a Braga Netto

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Luís Nassif, editor do site GGN, afirma que só a influência política explica o fato de a polícia não ter chegado aos mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. E diz ainda que só dois grupos podem ser os responsáveis pelo brutal crime: ou o clã Bolsonaro ou as forças da intervenção militar no Rio de Janeiro, chefiadas pelo general Braga Netto. Confira:

1. Fato: a não descoberta do mandante do assassinato de Marielle só tem uma explicação: sua enorme influência política.

2. A partir daí, duas hipóteses: ou alguém ligado aos Bolsonaro ou às forças de intervenção, chefiadas por Braga Neto. Não há outra hipótese de poder político CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 12, 2022