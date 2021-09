Nego do Borel diz estar depressivo após expulsão de reality: “vou tirar minha vida” (vídeo)

“Vou acabar tirando a minha vida, não estou blefando, estou falando do fundo do meu coração”, disse o artista que também alegou ser vítima de racismo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O cantor Nego do Borel postou um vídeo em seu perfil em uma rede social no início da noite deste domingo (26) comentando sua expulsão do reality show "A Fazenda", da Record TV, após videos registarem o cantor forçando investidas sexuais na participante Dayane, enquanto ela estava dormindo e alcoolizada.

Na gravação, postada às 18h20 e que em três horas, acumulou mais de 2 milhões de visualizacões e mais de 55 mil comentários, o artista diz que é inocente e que vem sendo chamado de "bandido" por amigos e nas redes sociais e chega a ameaçar tirar a própria vida:

“Eu dormi do lado de uma pessoa, sim, alcoolizada. Eu tava querendo ficar com ela, e ela querendo ficar comigo.Isso não era dali, já tinha uma história. Vocês podem ver que depois da noite, na piscina, ela fala que quer dormir comigo de novo. Eu não estou entendendo. Vou acabar tirando a minha vida, não estou blefando, estou falando do fundo do meu coração. Estou querendo saber o que fiz para merecer tanto ódio, estou sendo chamado de bandido. Amigos me abandonaram, não quiseram me escutar”, disse.

PUBLICIDADE

Borel ainda afirmou que é vítima de racismo. “Esse e o racismo na cara da sociedade. É por que eu sou preto? É por que eu vim da favela? É por que eu sou funkeiro? É muita covardia o que estão fazendo”, disse ele, de acordo com o portal Extra.

Os advogados de Dayane registraram a denúncia na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP), onde o programa acontece, e apresentaram imagens gravadas para justificar a ocorrência. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o cantor. Após pedidos de patrocinadores e internautas, a Record TV decidiu pela expulsão de Nego do reality.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE