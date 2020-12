Neto do general Figueiredo é agressivo contra Thaís Oyama na Jovem Pan: “campeã de falar besteiras” (vídeo)

247 - Um bate-boca ao vivo entre os comentaristas Paulo Figueiredo Filho e Thaís Oyama na Jovem Pan tem causado bastante repercussão nas redes sociais.

O bolsonarista, neto do general João Baptista Figueiredo, último presidente brasileiro na ditadura militar (1979-1985), e que já foi preso em Miami por envolvimento em esquema de propinas, partiu para a agressividade contra a colega ao dizer que ela é “campeã de falar besteiras” na rádio.

A discussão começou quando Paulo comparou blogueiros aliados ao governo Bolsonaro, que faturaram mais de R$ 100 mil em seus canais no Youtube graças a informações privilegiadas de assessores do Palácio do Planalto a jornalistas profissionais, como Andréia Sadi, da Globo.

Thaís afirmou ser absurda a comparação e declarou não saber o que Paulo está fazendo ali, onde se faz “jornalismo profissional”.

Por conta do episódio, o jornalista Glenn Greenwald também fez críticas a Thaís Oyama , lembrando um episódio em que ela disse que ele não poderia ser considerado jornalista, e sim “militante de esquerda”.

Assista:

"Sabe porque que não dá nem pra comentar. Por que você não tem argumentos." P.F.



Paulo Figueiredo acabou com esse discurso nojento de "ain eu sou jornalista, tenho credibilidade."



"Jornalistas", aprendam uma coisa: se vocês querem credibilidade, noticiem a verdade. pic.twitter.com/4FWRVmeRBP — Christopher 🇧🇷🌎 (@Christopherr_BR) December 5, 2020

Thaís Oyama foi triturada,aniquilada,jantada,enfim,só assista o Paulo Figueiredo passar o rolo compressor na esquerdista pic.twitter.com/9sZUAfUpNw — FRANCISCO 🇧🇷🇺🇸 (@franciscomacsoa) December 5, 2020

