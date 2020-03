New York Times destaca jantar entre Trump e Bolsonaro que espalhou coronavírus

O jornal americano também destaca a falta de preocupação do presidente dos EUA, Donald Trump, com a pandemia do coronavírus. De acordo com o jornal, um repórter perguntou se os casos da doença na área de Washington preocupavam o presidente americano com o fato de estar se aproximando da Casa Branca. “Não”, ele disse com Bolsonaro ao seu lado, “não estou preocupado” edit