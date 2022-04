New York Times difama jornalista e chama golpe de 2014 na Ucrânia, apoiado pelos EUA, de "teoria da conspiração"

Apoie o 247

Por Benjamin Norton, no Multipolarista - O New York Times publicou um artigo ridículo me difamando com afirmações enganosas, e até usou uma imagem do meu rosto ameaçadoramente riscada por uma linha vermelha.



O jornal rejeitou minha declaração factual de que os Estados Unidos patrocinaram um violento golpe de estado para derrubar o presidente democraticamente eleito da Ucrânia, Viktor Yanukovych, em 2014, chamando essa verdade objetiva de “teoria da conspiração”, enquanto enganosamente apagava as evidências esmagadoras que apresentei.



Ironicamente, o próprio Times, em 2014, relatou alguns desses fatos que agora deprecia como uma “teoria da conspiração”, conforme documento abaixo neste artigo.



O trabalho de machado do Times viola práticas jornalísticas básicas. O jornal nem sequer me procurou com um pedido de comentário, enquanto me difamava e publicava uma foto do meu rosto.



A peça de difamação é um estudo de caso no jornal norte-americano sobre as técnicas de propaganda. E faz parte de um esforço transparente para avançar na nova guerra fria do governo dos EUA contra a China e a Rússia.



O fato de o New York Times colaborar estreitamente com o estado de segurança nacional dos EUA está bem estabelecido. O jornal admitiu publicamente ter enviado histórias sensíveis ao governo dos EUA para aprovação antes da publicação, para garantir que “oficiais de segurança nacional” não tenham “nenhuma preocupação”.

O proeminente ex-repórter do New York Times James Risen escreveu em uma exposição que os editores do jornal estão “bastante dispostos a cooperar com o governo” e que houve um “acordo informal” no qual funcionários dos EUA “regularmente se envolveram em negociações silenciosas com a imprensa” para tentar impedir a publicação de histórias sensíveis de segurança nacional”.



O Times também tem uma longa e inglória história de atacar vozes anti-guerra nos Estados Unidos, enquanto espalha alegações comprovadamente falsas de autoridades governamentais anônimas para justificar as guerras de Washington, do Vietnã ao Iraque, da Líbia à Síria.



Não preciso lembrar a ninguém do papel de liderança do Times na amplificação de mentiras sobre supostas “armas de destruição em massa” (WMDs) no Iraque.



Mas também houve muitas notícias falsas menos conhecidas disseminadas pelo jornal americano de registro, como quando culpou comunistas vietnamitas pelo incidente no Golfo de Tonkin, ou afirmou falsamente que soldados iraquianos tiraram bebês do Kuwait das incubadoras para morrer, ou amplificaram a mentira de que o líder líbio Muammar Gaddafi deu Viagra a seus soldados e os encorajou a agredir sexualmente as mulheres.



Depois, há os exemplos mais recentes do Times espalhando voluntariamente a desinformação do governo dos EUA, desde a desmascarada teoria da conspiração do Russiagate até o escândalo “Bountygate” completamente fabricado, além da farsa igualmente ridícula das notícias falsas conhecida como “Síndrome de Havana” – a noção de que a histeria em massa sofrida por espiões dos EUA foi secretamente causada por futuristas russos, chineses e/ou cubanos com “armas de microondas” ou armas de raios de “energia de radiofrequência”.



A reportagem de 11 de abril do jornal, intitulada “Os ecos da realidade alternativa da Rússia na China se intensificam ao redor do mundo”, segue essa mesma veia propagandística.



O artigo foi escrito por Paul Mozur, Steven Lee Myers e John Liu. O Times aparentemente precisava de três repórteres para arquivar esta história, mas nenhum deles se deu ao trabalho de entrar em contato comigo para comentar.



Se fossem alunos de uma aula de jornalismo na faculdade, eles teriam reprovado em sua tarefa.



O diretor da CIA, William Burns, confirmou em uma audiência do Comitê de Inteligência do Senado em março deste ano que Washington está engajado em uma “guerra de informação” contra a Rússia.

O ex-alto funcionário do Departamento de Estado Eliot A. Cohen também declarou claramente que, na Ucrânia, os “Estados Unidos e seus aliados da OTAN estão envolvidos em uma guerra por procuração com a Rússia”.



Este pedaço de difamação do New York Times deve ser entendido neste contexto: o jornal de registro está agindo como uma ferramenta de guerra de informação do governo dos EUA, um homem de machado para Washington, lançando ataques neo-McCarthyite contra jornalistas independentes que ousam desafiar a propaganda oficial da OTAN linha.

China’s officials and state media are increasingly parroting Russian propaganda on the war in Ukraine, undercutting U.S. and European diplomatic efforts, even after the killings in Bucha. https://t.co/yHPqg1nNXD CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — New York Times World (@nytimesworld) April 11, 2022

O artigo acusa a China de ajudar a Rússia a ampliar a suposta “desinformação” sobre a guerra na Ucrânia. E destaca este autor atual, o jornalista independente Benjamin Norton, manchando minhas declarações factuais como as chamadas “teorias da conspiração”.



O jornal publicou a seguinte passagem:

A mídia estatal russa e chinesa também tem atraído cada vez mais as opiniões do mesmo grupo de celebridades da internet, especialistas e influenciadores, apresentando-os em seus programas e vídeos do YouTube. Um deles, Benjamin Norton, é um jornalista que alegou que um golpe patrocinado pelo governo dos Estados Unidos ocorreu na Ucrânia em 2014 e que autoridades norte-americanas instalaram os líderes do atual governo ucraniano.



Ele primeiro explicou a teoria da conspiração no RT, embora mais tarde tenha sido captada pela mídia estatal chinesa e twittada por contas como Frontline. Em uma entrevista em março, que a emissora estatal chinesa CCTV anunciou como exclusiva, Norton disse que os Estados Unidos, e não a Rússia, eram os culpados pela invasão russa.



“Em relação à situação atual na Ucrânia, Benjamin disse que esta não é uma guerra causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, mas uma guerra planejada e provocada pelos Estados Unidos já em 2014”, disse um narrador não identificado da CCTV.

Para começar, a entrevista específica da RT que o Times fez referência foi uma discussão que tive com o comediante americano de esquerda Lee Camp, e na verdade foi realizada em 23 de fevereiro, um dia antes da Rússia invadir a Ucrânia (embora não tenha sido publicada até 25 de fevereiro) .



Camp tem uma longa história como ativista de base nos movimentos antiguerra, antirracista e ambientalista dos EUA. A noção de que ele estava sendo secretamente controlado pelo Kremlin é ridiculamente absurda.



Camp enfatizou repetidamente por anos que ele tinha total controle editorial sobre seu programa – até que o YouTube apagou suas centenas de episódios em um expurgo autoritário de jornalistas indesejáveis ​​“ligados à Rússia”.



O New York Times já enfrentou críticas por divulgar também afirmações ridículas e difamatórias sobre Lee Camp. Era apenas uma questão de tempo até que viesse atrás de mim, em sua guerra contra os jornalistas independentes progressistas.



A afirmação mais caricaturalmente absurda no artigo de difamação do Times é a ideia de que o governo dos EUA organizando um golpe na Ucrânia é uma estranha “teoria da conspiração”.



Qualquer pessoa vagamente familiarizada com a história elementar da política externa dos EUA sabe que Washington patrocinou golpes de estado em todo o mundo – do Irã em 1953 à Guatemala em 1954, Congo em 1960 ao Brasil em 1964, Indonésia em 1965 ao Chile em 1973, Haiti em 1991 para o Haiti novamente em 2004, Venezuela em 2002 para a Ucrânia (pela primeira vez) em 2004, Honduras em 2009 para a Bolívia em 2019, e muito mais.



Então, novamente, o New York Times tem uma longa história de ecoar desinformação de funcionários anônimos do governo dos EUA para negar e branquear esses golpes, então talvez não seja surpresa que permaneça em negação sobre o golpe de 2014 apoiado pelos EUA na Ucrânia .



Depois de me acusar absurdamente de promulgar uma “teoria da conspiração”, o Times incorporou uma captura de tela de um tweet de 11 de março do programa de notícias da China Frontline, com uma imagem minha. O jornal acrescentou uma linha vermelha, riscando o tweet – e meu rosto.

O Times não incorporou o tweet, então seus leitores não puderam assistir ao videoclipe para ouvir meus comentários completos.



O jornal também convenientemente não mencionou minha citação da gravação vazada de um telefonema de 2014 em que a Secretária de Estado Adjunta dos EUA para Assuntos Europeus e Eurasianos Victoria Nuland discutiu quem seria o primeiro-ministro do governo pós-golpe da Ucrânia.



Essas omissões mostram o quão falsa é a propaganda da mídia corporativa. Publicações antigas como o New York Times acreditam que seu público é tão tolo e tão suscetível à suposta “desinformação” estrangeira que nem mesmo deixa os leitores ouvirem um vídeo de 30 segundos de um jornalista americano independente e tomarem suas próprias decisões.



No clipe, fiz os seguintes comentários 100% factuais sobre a crise na Ucrânia:

Eles [os governos ocidentais] prometeram isso [não expandir para o leste após a reunificação da Alemanha] à União Soviética várias vezes; temos os documentos que o comprovam. E a OTAN mentiu.



E também temos um telefonema gravado, da principal diplomata americana Victoria Nuland, na qual ela escolhe a dedo os principais funcionários do governo ucraniano que assumiu após o golpe de 2014 apoiado pelos EUA.



Este golpe na Ucrânia foi o que iniciou uma guerra civil no país, e agora eles agem como se não tivessem nada a ver com isso, e a Rússia é o único agressor.



De acordo com o New York Times, essas declarações objetivamente verdadeiras – que os governos ocidentais repetidamente quebraram sua promessa a Moscou de não expandir para o leste e que Washington patrocinou um golpe na Ucrânia em 2014 – constituem uma perigosa “teoria da conspiração”.



Até a publicação deste artigo, em 14 de abril, este vídeo do Frontline tinha apenas 158 visualizações, 10 curtidas e três retuítes no Twitter. Mas o jornal de registro dos EUA quer que seus leitores acreditem que este clipe pouco visto de mim declarando fatos inegáveis ​​sobre a história recente da Ucrânia põe em perigo o próprio tecido da sociedade americana.

É uma questão incontroversa de registro público que o governo dos EUA patrocinou o golpe de 2014 na Ucrânia.



O telefonema de 2014 entre Victoria Nuland e o embaixador dos EUA na Ucrânia, Geoffrey R. Pyatt, é uma arma fumegante.



Na gravação vazada – cuja transcrição foi publicada pela BBC – Nuland e Pyatt podem ser ouvidos discutindo quem seria o novo primeiro-ministro do próximo regime pós-golpe da Ucrânia.



"Yats é o cara que tem a experiência econômica, a experiência de governo", disse Nuland, referindo-se a Arseniy Yatsenyuk, mostrando seu relacionamento acolhedor com o político ucraniano de direita e pró-ocidente encurtando seu sobrenome.



Poucos dias após o golpe de 22 de fevereiro apoiado pelos EUA, Yatsenyuk tornou-se primeiro-ministro da Ucrânia – assim como Nuland insistiu que deveria.



No entanto, a evidência de um alto funcionário do Departamento de Estado e embaixador dos EUA discutindo quem seria o primeiro-ministro da Ucrânia foi ofuscada por outro comentário que Nuland fez no telefonema: “Foda-se a UE”.



Essa única linha inspirou condenações por parte dos governos europeus e recebeu muito mais atenção do que o fato de que diplomatas americanos foram pegos escolhendo a dedo os líderes do próximo regime golpista ucraniano.



Em sua peça de difamação de 11 de abril de 2022 me atacando, o New York Times se recusou a reconhecer esse telefonema de Nuland. Mas o jornal fez várias reportagens sobre a gravação em 2014.

De fato, funcionários do governo dos EUA confirmaram a autenticidade desse telefonema vazado em ninguém menos que o próprio New York Times.



Em uma reportagem de 6 de fevereiro de 2014, o Times admitiu que a gravação da ligação foi postada no Twitter “no momento em que Nuland estava em Kiev se reunindo com Yanukovych e líderes da oposição”.



Então, em 10 de fevereiro, o jornal publicou um artigo de softball sobre Nuland, no qual o falcão de extrema direita deu de ombros ao escândalo e confessou com orgulho: “Sou conhecida como a diplomata menos diplomático que existe”.



Mas agora, em 2022, o Times age como se reconhecer esses eventos que o próprio jornal relatou em 2014 está se entregando a uma perigosa “teoria da conspiração”.



O New York Times afirma que o fato de o governo dos EUA ter patrocinado um golpe na Ucrânia faz parte de uma “realidade alternativa”. Mas o registro histórico mostra que o Times é quem vive em uma realidade alternativa, onde os crimes do governo dos EUA não existem, e o Kremlin sozinho é responsável por todas as maldades do mundo.



A realidade de que a violenta derrubada de 2014 do presidente democraticamente eleito da Ucrânia, Viktor Yanukovych, foi um golpe de estado também foi obliquamente reconhecida pelo New York Times.



Em uma reportagem de 22 de fevereiro de 2014 sobre sua destituição violenta, o Times citou Yanukovych dizendo: “Sou um presidente legitimamente eleito. O que está acontecendo hoje, principalmente, é vandalismo, banditismo e golpe de estado.”



O jornal intitulou prescientemente o artigo “Com a saída do presidente, a Ucrânia olha para um futuro obscuro”. O futuro do país era realmente bastante sombrio.



Em 27 de fevereiro de 2014, o Times publicou uma reportagem sobre “Crimeia, onde uma população fortemente étnica russa e falante de russo vê principalmente o governo ucraniano instalado após a derrubada de Yanukovych no último fim de semana como o resultado ilegítimo de um golpe fascista .”

Poucas semanas depois, em uma reportagem de 17 de março sobre a rebelião dos ucranianos de língua russa no leste do país, o Times admitiu: “Muitos ucranianos, que viram manifestantes na capital perseguirem o presidente Viktor F. Yanukovych do cargo no mês passado em o que alguns neste país consideram uma revolta justificada e outros chamam de golpe, se perguntou que parte da Ucrânia poderia permanecer, dia após dia, sob o controle do governo interino.”



Claro que estou longe de ser o único jornalista que apontou o papel do governo dos EUA no violento golpe de 2014 na Ucrânia.



Naquela época, parte disso era reconhecido até mesmo nos principais meios de comunicação.



Em um artigo de abril de 2014 intitulado “Não foi a Rússia que levou a Ucrânia à beira da guerra”, publicado no principal jornal britânico The Guardian – o equivalente britânico do New York Times – o colunista Seumas Milne observou que políticos norte-americanos proeminentes como o senador John McCain estavam na Praça Maidan de Kiev em 2014, trabalhando ao lado de extremistas de extrema direita.



Milne lembrou que “o presidente ucraniano foi substituído por um governo selecionado pelos EUA, em uma tomada de poder totalmente inconstitucional” e “o embaixador dos EUA regateou com o departamento de estado sobre quem comporia o novo governo ucraniano”.

O Guardian admitiu esses fatos inegáveis ​​em 2014. Mas agora em 2022, de acordo com o New York Times, essa história objetiva é uma escandalosa “teoria da conspiração”.



Esses pontos de vista também foram expressos pelo renomado professor John Mearsheimer, da Universidade de Chicago, um cientista político tradicional que é altamente respeitado em seu campo.



A palestra de Mearsheimer em 2015 na Universidade de Chicago “Por que a Ucrânia é culpa do Ocidente?” se tornou viral após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro e tem cerca de 25 milhões de visualizações na publicação deste artigo.



Naquela palestra de 2015, Mearsheimer se referiu repetidamente à derrubada do presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, em fevereiro de 2014, como um golpe. Ele acrescentou que havia “elementos fascistas significativos entre os manifestantes, que estavam armados, [e] há matança no Maidan”.



“Se você tiver um golpe em Kiev, e algumas das pessoas que chegam ao poder têm tendências fascistas ou são fascistas, como você quiser definir esse termo, isso terá consequências realmente enormes”, disse Mearsheimer.



O estudioso argumentou que as três “causas profundas” da crise na Ucrânia foram a expansão da OTAN, a expansão da UE e os programas de “promoção da democracia” do governo dos EUA – leia-se: mudança de regime.



“Isso só mostra como a política externa americana está confusa nos dias de hoje. E, claro, a crise da Ucrânia é apenas uma das muitas bagunças que fizemos”, resumiu Mearsheimer, referindo-se ao governo dos EUA.



Mearsheimer reiterou esses pontos em um artigo de 2014, “Por que a crise da Ucrânia é culpa do Ocidente”, na Foreign Affairs, a revista do poderoso Conselho de Relações Exteriores ligado ao governo dos EUA – a publicação mais distante possível da “propaganda russa”.

Mas o New York Times descartou isso como uma louca “teoria da conspiração”.



De fato, Mearsheimer reiterou sua análise em uma apresentação em 2 de março de 2022, enfatizando o papel dos Estados Unidos e da OTAN em causar a guerra na Ucrânia que foi intensificada pela invasão da Rússia em 24 de fevereiro.



Mearsheimer explicou que a crise “foi precipitada em grande parte por um golpe apoiado pelos Estados Unidos que ocorreu na Ucrânia e resultou na derrubada de um líder pró-russo, o presidente Yanukovych, e substituído por um primeiro-ministro pró-americano. .”



Mearsheimer foi acompanhado neste evento de 2 de março pelo antigo analista da CIA Ray McGovern, especialista em assuntos russos. McGovern concordou que o governo dos EUA patrocinou o golpe de 2014 na Ucrânia, apontando para a infame gravação telefônica de Nuland e Pyatt.



Os estenógrafos do governo dos EUA no New York Times gostariam que seus leitores acreditassem que esses fatos inegáveis ​​são uma "teoria da conspiração" maluca e que qualquer um que os mencione é culpado de regurgitar "propaganda estatal chinesa e russa".



Mas muitos países do Sul Global reconhecem o papel dos Estados Unidos e da OTAN no início da guerra na Ucrânia.



O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, culpou a OTAN pela violência na Ucrânia, em comentários ao parlamento de seu país em 17 de março: que sua expansão para o leste levaria a uma maior, não menor, instabilidade na região”.

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales, que foi derrubado em um golpe de extrema-direita apoiado pelos EUA em 2019, declarou publicamente que “os EUA usam a Ucrânia para atacar militar, política e economicamente o povo da Rússia”. Ele condenou “o expansionismo intervencionista da OTAN e dos EUA”, alertando que sua “hegemonia de armas e imperialismo coloca em risco a paz mundial”.



O Partido dos Trabalhadores de esquerda do Brasil fez comentários semelhantes. E o The Guardian reconheceu relutantemente que muitos líderes em toda a África estão “pedindo paz, mas culpando a expansão da Otan para o leste pela guerra [na Ucrânia], reclamando dos ‘duplos padrões’ ocidentais e resistindo a todos os apelos para criticar a Rússia”.



De acordo com o New York Times, todas essas nações do Sul Global estão engajadas em uma elaborada “teoria da conspiração”.



Talvez até o atual diretor da CIA, William Burns, possa ser acusado de ser cúmplice dessa “teoria da conspiração”.



Em 2008, quando serviu como embaixador dos EUA na Rússia, Burns publicou um telegrama confidencial da embaixada no qual advertia que a expansão da OTAN para a Ucrânia ultrapassaria as “linhas vermelhas” de segurança de Moscou e “poderia dividir o país em dois, levando à violência ou mesmo , alguns afirmam, guerra civil, o que forçaria a Rússia a decidir se deve intervir”.



O ex-embaixador dos EUA na Rússia e atual diretor da CIA foi culpado de espalhar “desinformação putinista” ao reconhecer que Moscou poderia ter que responder ao cerco militar ocidental?



(Vale ressaltar que só temos este documento graças à publicação jornalística de denúncias WikiLeaks, cujo fundador e editor de longa data Julian Assange é um preso político, perseguido pelo governo dos EUA por ousar expor seus crimes. O New York Times tem sido cúmplice de a campanha de guerra de informação travada por Washington para difamar Assange e justificar essa campanha horrível de perseguição política.)

Fora da bolha do chauvinismo ocidental que o New York Times existe para reforçar, a grande maioria da população mundial vê claramente que os Estados Unidos e a OTAN são responsáveis ​​pela guerra na Ucrânia.



Mas está bem claro para mim qual era o objetivo do Times em seu enganoso artigo de difamação de 11 de abril de 2022: ao me incluir neste artigo sobre a chamada “desinformação” supostamente espalhada pela mídia chinesa e russa, o jornal americano registrado é tentando me banir nas redes sociais.



Ao longo de anos de trabalho, consegui construir uma plataforma relativamente substancial para o meu jornalismo independente. Grandes veículos corporativos como o New York Times, que colaboram voluntariamente com o governo dos EUA, veem a mim e a outros jornalistas independentes como uma ameaça ao seu domínio sobre a mídia.



Portanto, essas publicações legadas querem criar algum tipo de justificativa para o Twitter, Facebook e YouTube purgarem a mim e a outros jornalistas independentes que expõem o papel de Washington em causar a guerra na Ucrânia.



Seu objetivo é autoritário: eles querem controle sobre todas as mídias, um controle de ferro sobre o acesso das pessoas à informação. Não acreditam na liberdade de imprensa ou de expressão; eles acreditam que jornalistas ou meios de comunicação que expõem fatos inconvenientes sobre o governo dos EUA devem ser silenciados e destruídos.



Eles são culpados dos mesmos crimes autoritários que projetam nos adversários geopolíticos de Washington.



O conselho editorial do Washington Post tornou esse objetivo explícito em um artigo publicado no mesmo dia, 11 de abril, pedindo às plataformas de mídia social que proíbam os meios de comunicação chineses, supostamente por amplificar a “desinformação” russa.



Assim como o New York Times, o Washington Post tem um relacionamento próximo com o governo dos Estados Unidos. Este último também pertence ao oligarca cem bilionário Jeff Bezos, cuja empresa Amazon tem contratos maciços com a CIA, Pentágono e outras agências que compõem o estado de segurança nacional dos EUA.



As campanhas neo-McCarthyistas extremas conduzidas pelo Times, Post e muitos outros meios de comunicação corporativos demonstram como a grande imprensa é um instrumento-chave da guerra de informação de Washington.



À medida que os Estados Unidos intensificam sua nova guerra fria contra a China e a Rússia, os principais jornais estão abandonando qualquer pretensão de fidelidade aos princípios jornalísticos básicos e se alistando como soldados leais na guerra da informação. Aqueles de nós que são jornalistas independentes que se recusam a seguir obedientemente a linha do regime dos EUA estão na mira.

