"Nise Yamaguchi é o Mengele do bolsonarismo", diz Renato Rovai

247 - O jornalista Renato Rovai, editor da Revista Fórum, falou à TV 247 nesta quarta-feira (3) sobre o depoimento da médica Nise Yamaguchi à CPI da Covid na terça-feira (1). Rovai disse ter visto "uma pessoa extremamente inconsequente e incompetente" falando aos senadores.

"Se ela foi se meter a ser a cientista referência para esse genocídio que aconteceu no Brasil, ela tem que ser responsabilizada e tem que ser interrogada de forma dura, duríssima", disse o jornalista sobre as alegações de que os parlamentares teriam tido atitudes machistas e misóginas contra a médica.

Para Rovai, Nise Yamaguchi pode ser comparada a Josef Mengele, por ter sido cúmplice de Jair Bolsonaro. Mengele ficou conhecido durante o regime nazista de Adolf Hitler como "o anjo da morte" e definia o destino dos prisioneiros que chegavam ao campo de concentração de Auschwitz.

"Ela é a referência de toda essa polêmica da cloroquina. Ela foi tratada como a referência para tudo isso. Então não tem que ter dó, piedade e nem sentimento de empatia. Não tenho empatia nenhuma pela Nise. Eu quero que a Nise se exploda. Eu sei que muita gente morreu por culpa dela, muita gente foi vítima, lá em Manaus, por eemplo, por conta desse assassinato em massa provocado por Nise Yamaguchi, como cúmplice do Bolsonaro. O Bolsonaro é o chefe da quadrilha, mas muita gente esteve na quadrilha junto com ele. Ela é o Mengele do Bolsonaro, é a médica do bolsonarismo. Se o Bolsonaro pode ser comparado com o nazifascismo, o Mengele é a Nise Yamaguchi", afirmou Rovai.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.