No Facebook, transmissão de Janones e Lula só perdeu em interação para CR7 e Neymar

247 - A transmissão ao vivo do ex-presidente Lula (PT) com o deputado André Janones (Avante) foi a quarta maior do Facebook nas últimas 24 horas, informa a coluna de Chico Alves, no Uol .

Na live, o parlamentar abriu mão da candidatura para apoiar o petista.

Foram 337.039 interações, perdendo apenas para duas transmissões de Cristiano Ronaldo – uma com 1.950.850 interações e outra com 481.733 – e uma de Neymar, com 922.010. O levantamento é do analista de redes Pedro Barciela.

"Janones tem a oferecer um canal muito forte de comunicação da campanha de Lula com as pessoas que se interessam pelo tema Auxílio, seja Brasil ou Emergencial", diz Barciela. "O fato é que Janones oferece uma oportunidade extraordinária para que Lula se aproxime ainda mais de um perfil de eleitorado que está no centro das atenções", explica.

Janones teve na quinta-feira, 4, 633 mil interações no Facebook, contra 357 mil de Lula e 318 mil de Bolsonaro.

"Entre as 10 principais publicações por volume de interações feitas no Facebook esse ano com o termo 'Auxílio', cinco são do Janones, três do Bolsonaro e duas de outras pessoas", contabiliza Barciela.

O parlamentar mineiro gerou 1,6 milhão de interações com essas publicações e o presidente atraiu 578 mil interações, destaca a coluna.

