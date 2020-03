No Roda Viva, Ciro diz que Bolsonaro está "vendo o chão cair abaixo dos seus pés”

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, afirmou no programa Roda Viva que Bolsonaro foi irrespnsável em sair às ruas com suspeita de coronavírus. Ciro ainda destacou que o presidente "está vendo o chão cair abaixo dos seus pés" edit

247 - Em entrevista ao programa Roda Viva da TV cultura, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), fez duras críticas a Jair Bolsoanro e sua irresponsabilidade em sair às ruas estando com suspeita de coronavírus

Ciro disse: "o presidente da República, de um país imenso, faz de conta que isso [coronavírus] não é assim, e na contramão daquilo que a ciência faz, desautoriza sua própria estrutura, o Ministério da Saúde, e vai confraternizar com populares e incitados pela estupidez golpista."

Ciro participou do programa via vídeoconferência, uma vez que está apresentando sintomas do coronavírus.

Ela ainda disse: "nós temos um irresponsável na presidência, despreparado, incitando a população contra as instituições."

As manifestações incentivadas por Bolsonaro, além de pedirem o fechamento do Congresso e STF, continham muitos pedidos de intervenção militar e de um novo AI-5. Para Ciro, a postura do presidente se dá porque ele estaria “vendo o chão cair abaixo dos seus pés”.

O ex-ministro de Lula ainda falou: "tu, Bolsonaro, se mete com os generais de pijama para ver como vamos te encarar."