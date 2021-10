Noblat: "o fantasma da quarta derrota para presidente tira a máscara de Ciro"

Apoie o 247

Por Ricardo Noblat, no Metrópoles - No caso de Ciro Gomes, aspirante a candidato do PDT à Presidência da República ano que vem, nunca se sabe quando o estrategista político sai de cena e dá lugar à personalidade bronca que emerge sempre que ele se vê desafiado ou a perigo.

Alvo de militantes do PT durante as manifestações de rua contra Jair Bolsonaro no último sábado, dia 2, Ciro propôs no dia seguinte uma “trégua de Natal” para juntar forças contra o atual presidente. É preciso preservar a democracia acima de tudo!

Foi um ato de grandeza, sem dúvida, ou apenas de sabedoria política? Pouco importava. Segundo Ciro, não era o momento de dar valor a incidentes como os que ocorreram. A trégua não significaria “esquecer tudo”, mas ignorar “bobagenzinhas”.

