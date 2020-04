Noblat: sem Mandetta, eventual fracasso do Brasil contra o coronavírus será culpa de Bolsonaro

247 - O jornalista Ricardo Noblat afirmou no Twitter que, com a saída de Luiz Henrique Mandetta do ministério da Saúde, a ser confirmada a qualquer momento, Bolsonaro será o único responsável pelo insucesso do Brasil na luta contra o novo coronavírus.

Ele disse ainda que, em uma eventual vitória do País contra a pandemia, o crédito deve ser dado aos governadores que cumpriram com a recomendação de isolamento social.

"Um leitor me corrigiu, e com razão: sem Mandetta, o eventual sucesso do combate ao coronavírus deve ser debitado na conta dos governadores que adotaram medidas de restrição. O fracasso, na conta de Bolsonaro", escreveu.

