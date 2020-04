Felipe Neto: Bolsonaro é um fdp nojento e podre

O youtuber Felipe Neto usou as redes sociais para criticar a menção a vereadora Marielle Franco feita por Jair Bolsonaro durante pronunciamento nesta sexta-feira (24) edit

247 - O youtuber Felipe Neto comentou a declaração de Jair Bolsonaro durante pronunciamento, nesta sexta-feira (24), em que citou a vereadora Marielle Franco (Psol), assassinada em 14 de março de 2018 em um crime ainda não solucionado.

“'A Polícia Federal mais se preocupou com Marielle do que com seu CHEFE SUPREMO'. Que filho da puta nojento e podre", afirmou.

“A Polícia Federal mais se preocupou com Marielle do que com seu CHEFE SUPREMO”



Que filho da puta nojento e podre. April 24, 2020

