O Brasil já está em uma ditadura branda, diz Guga Noblat

Jornalista lembra que militares estão claramente intimidando as instituições edit

247 – O jornalista Guga Noblat colocou os pontos nos is, ao se referir às intimidações de generais contra as instituições republicanas. Segundo ele, o Brasil já está em uma ditadura branda. "Depois de Heleno ameaçar a democracia e ministro da Defesa concordar com ele, estamos mais um passo rumo à ditadura branda ou já estamos numa ditadura branda? Poderes intimidando o outro, e certamente a intimidação funcionará em algum grau. Isso já seria uma ditadura branda", afirmou, em seu twitter .

