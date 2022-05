“O Lula tá na frente, babaca”, diz Gregório Duvivier a Ciro Gomes

Apoie o 247

247 - O humorista Gregório Duvivier criticou, em debate com o presidenciável Ciro Gomes (PDT), os ataques do ex-ministro ao PT e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O comediante condenou a estratégia do pedetista "de estar atacando diariamente uma candidatura que tem mais chances de tirar o bolsonarismo do poder".

"Não faz sentido alimentar o antipetismo como você está alimentando", disse o comediante. "Baixa a bola pra c***. Você parece patrão. Você não deixa eu terminar uma frase. Acho que são irresponsáveis as falas da sua campanha", disse o ator.

Continua queimando tudo até a última ponte. Tem feito ataques injustos. Seu problema não é com corrupção, é protagonismo. Você quer protagonismo".

