Ombudsman da Folha crava a previsão: "Vai ter golpe"

247 - O jornalista José Henrique Mariante, Ombudsman da Folha de S.Paulo, escreve em sua coluna deste domingo (8) que vai ter golpe no Brasil e pede que todos passem adiante a informação.

Mariante destaca artigos publicados no jornal ao longo da semana, como o da jornalista Mariliz Pereira Jorge, intitulado "Vai ter golpe", "O golpe de Bolsonaro é militar", de Bruno Boghossian e o de Ruy Castro "Ditadura com Bolsonaro". O Ombudsman menciona ainda a matéria assinada por Maria Hermínia Tavares, afirmando que "o golpe pode dar errado".

Enquanto isso, "a imprensa está falando com as paredes", na descrição também de Mariliz, frase que discuti com a Redação em crítica interna. Pessimismo, sentimento de impotência, alcance da imprensa, considerações sobre o jornalismo. Não podemos impedir o golpe? Bem, dá pelo menos para contar para as paredes que a virada de mesa está em curso, vai acontecer e que é prudente o cidadão de bem preparar a alma e o bolso para o tsunami que se avizinha.

Mariante deixa uma advertência: "A leitora e o leitor talvez ponderem que admitir o receio de um golpe é justamente o jogo que Bolsonaro e aliados querem jogar. A questão, acredito, é que já passamos desse ponto. Bolsonaro se perdeu em campo, mas arrasta muita gente com ele apenas pelas circunstâncias. Não pode mais ser tratado como um risco, mas sim como certeza de dano para as instituições e para o país. Precisa ser contido". Leia a íntegra.

