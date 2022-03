Ombudsman da Folha diz que mídia brasileira jamais fará autocrítica por sua cobertura parcial na Lava Jato

Apoie o 247

247 – O jornalista José Henrique Mariante, ombudsman da Folha, foi questionado por leitores do jornal a respeito da cobertura parcial do veículo de comunicação sobre a Lava Jato e disse que a mídia brasileira jamais fará uma autocrítica pela cobertura parcial deste processo, que provocou um golpe de estado, a destruição de milhões de empregos e a desmoralização do sistema judicial. Seu argumento é curioso: o de que um mea-culpa só ocorrerá "junto com o do PT".

"Leitores reclamam do tratamento dado pela Folha à notícia de que Deltan Dallagnol será obrigado a indenizar Luiz Inácio Lula da Silva pelo vexame do Powerpoint. Lembram que, em 2016, o jornal deu manchete para o agora ex-procurador. Na Primeira Página de quarta (23), o desfecho da novela mereceu uma chamada simples, abaixo da dobra", escreveu ele, em sua coluna .

"Reinaldo Azevedo, em sua última coluna, chegou a sugerir um mea-culpa à imprensa não militante. 'Chamava-se 'grande' antigamente', cutucou. O mea-culpa da imprensa na cobertura da Lava Jato virá junto com o do PT. Nunca", finalizou.

