Ombudsman da Folha reconhece que jornal escondeu viagem de Lula à Europa

"O jornal de fato foi modesto na cobertura”, diz o ombudsman da Folha de S.Paulo. "A calibragem parece ainda pior quando contrastada com o farto noticiário das prévias do PSDB, ‘que vão decidir quem leva 1% dos votos’" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ombudsman da Folha de S.Paulo recebeu uma “enxurrada de mensagens” cobrando do jornal o “acompanhamento adequado do périplo de Luiz Inácio Lula da Silva pela Europa”, informou José Henrique Mariante, ombudsman da Folha, em artigo publicado no dia 20 de novembro.

Ele reconheceu que a Folha “e boa parte da ‘mídia comercial’, conforme uma das críticas, escondeu o sucesso da jornada do petista nos últimos dias, recebido com aplausos no Parlamento Europeu, com batucada na Sciences Po e com honrarias de chefe de Estado no Palácio do Eliseu”.

“O jornal de fato foi modesto na cobertura”, diz. “A calibragem parece ainda pior quando contrastada com o farto noticiário das prévias do PSDB, ‘que vão decidir quem leva 1% dos votos’, de acordo com outra crítica, e o anúncio de Sergio Moro sobre a invocação de Affonso Celso Pastore como guru econômico”, destacou.

PUBLICIDADE

“Lula merecia mais atenção, é evidente. A conversa sobre Venezuela que teve com Josep Borrell, alto representante da União Europeia para o exterior, pede mais apuração, assim como seus planos para controle e tributação da internet, citados em entrevista na Bélgica. O petista não é mais um ex-presidente em atividade, mas sim o principal candidato do pleito de 2022 até aqui. Tudo o que faz ou deixa de fazer interessa”, concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE