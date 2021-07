“Os militares no Brasil são os testas de ferro da CIA”, diz Carlos Latuff

Cartunista e ativista avaliou, na TV 247, que as recentes ameaças dos militares contra as instituições democráticas são o cumprimento de uma ordem que parte do governo dos Estados Unidos. Para ele, o objetivo é “melar a eleição do Lula”. “Assim como em 64, eles cumprem ordens”. Assista edit

247 - O cartunista Carlos Latuff, em entrevista à TV 247, comentou as ameaças que militares vêm fazendo contra as instituições democráticas. Em sua avaliação, a ofensiva não é de iniciativa própria das Forças Armadas, e sim do governo dos Estados Unidos.

“Você tem sucessivas ameaças por parte dos militares de quebra institucional caso o Lula seja eleito. Quando ele estava preso, houve ameaça por parte dos militares caso o Lula fosse solto… A tutela militar continua, mas é importante lembrar o seguinte: os militares cumprem ordens. Eles não fazem isso da cabeça deles, eles não são autônomos em relação a isso. Assim como em 64, eles cumprem ordens. Então, os militares no Brasil são os testas de ferro da CIA. O general Heleno, Braga Netto , o Clube Militar, esse pessoal, na verdade, está representando os Estados Unidos”, opinou Latuff.

Para o cartunista, o governo de Joe Biden, nos Estados Unidos, busca “melar a eleição do Lula”. “Por isso que digo, vivemos em um momento que, talvez, desde 64, não se tem tido uma intervenção tão objetiva da Casa Branca, através dos militares, na política do Brasil como agora. Percebo que vão tentar alguma coisa para melar a eleição do Lula. O Lula está em todas as pesquisas como o franco favorito. Ou seja, isso é uma coisa que não tem o que se fazer, porque o governo Bolsonaro é uma desgraça, essa terceira via não foi emplacada por enquanto, e é isso que os militares, a CIA e os EUA querem”, interpretou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247 , seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.