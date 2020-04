Ou o Brasil afasta Bolsonaro ou Bolsonaro destrói o Brasil, aponta Estadão

247 – "O governo de Jair Bolsonaro é conduzido sob o signo de Tânatos, o deus da morte na mitologia grega. Dedica-se desde sempre à destruição – primeiro, dos inimigos, reais e imaginários; depois, dos próprios aliados", aponta editorial do jornal Estado de S. Paulo, publicado neste fim de semana. "Não se pode aceitar como natural que o presidente queira manipular a Polícia Federal, especialmente considerando-se que há investigações em andamento que interessam ao clã Bolsonaro. Se comprovadas as denúncias, o presidente pode ser acusado de crimes de responsabilidade, prevaricação e advocacia administrativa, entre outros", aponta ainda o texto.

"As vozes responsáveis do País, inclusive de dentro do governo, têm a obrigação de manifestar seu total repúdio ao presidente Bolsonaro, deixando claro que os limites da lei e da decência há muito foram ultrapassados", aponta ainda o editorial, que defende o governo de Hamilton Mourão.

