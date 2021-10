Para a Globo, é "exagero" chamar Bolsonaro de genocida

Apoie o 247

247 - Em editorial, o jornal O Globo disse que seria um "exagero" constar no relatório da CPI da Covid a palavra "genocida" em referência a Jair Bolsonaro.

"Depurou-se o documento de exageros evidentes, como atribuir ao presidente Jair Bolsonaro os crimes de genocídio de indígenas e homicídio qualificado (ambos insustentáveis) e ao deputado Flávio Bolsonaro a acusação de favorecer a Precisa Medicamentos", diz.

De acordo com o jornal, "o relatório final é só o início do longo trabalho para punir os responsáveis pela maior tragédia sanitária do país. Levar as acusações aos tribunais não será fácil".

"A Procuradoria-Geral da República, com Augusto Aras à frente, é obstáculo quase intransponível. Mas a meta não deve ser abandonada. Os senadores têm o dever de votar um relatório robusto, preciso, com chance de sucesso jurídico. O comovente depoimento da jovem que perdeu pai e mãe para a Covid-19, levando às lágrimas a intérprete de libras, deveria lembrar a todos que tamanho morticínio não pode passar impune".

