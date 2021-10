'Para Ciro, sempre haverá Paris', diz Noblat

"Ninguém mais do que Bolsonaro ficou feliz com os ataques de Ciro a Lula e à ex-presidente Dilma", analisa o jornalista edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat analisou, em coluna no Metrópoles, os recentes ataques do candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, contra os ex-presidentes Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT) e afirmou que "ninguém mais do que Bolsonaro ficou feliz" com a atitude do pedetista.

Noblat afirma que "a via da esquerda está obstruída" para Ciro por conta da candidatura de Lula. O pedetista, então, desesperado, "quer tentar a via da direita".

A felicidade de Bolsonaro, de acordo com o jornalista, está no fato de que ele "ganhou mais um companheiro para bater em Lula", e um companheiro que dificilmente o tirará do segundo turno de 2022.

"Coisas da vida. Mas, para Ciro Gomes sempre haverá Paris", conclui Noblat, fazendo referência a viagem de Ciro Gomes a Paris no segundo turno da eleição de 2018, abrindo mão de apoiar o candidato do PT, Fernando Haddad, e fortalecendo, assim, a candidatura de Bolsonaro.

