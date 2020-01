Para olavistas, Roberto Alvim foi vítima de armação

Seguidores de Olavo de Carvalho embarcam na toeria do guru, que afirma que Roberto Alvim foi vítima de armação de "algum funcionário sacana". Rafael Moro Martins, jornalista do Intercept Brasil, expõe a incoerência: "É curioso: acham Alvim o gênio que criou o maior programa cultural da história do país mas tolo o suficiente pra ser engambelado no vídeo que protagonizou" edit

247 - Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo e de boa parte da extrema-direita brasileira, acredita que o ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, foi vítima de armação de "algum funcionário sacana".

Ainda na sexta-feira (18), dia da exoneração de Alvim, Olavo escreveu:

A frase enxertada no discurso do Alvim não tem, por si, nenhum conteúdo nazista ou racista. Só depois de todo mundo saber que é uma paráfrase do Goebbels é que a coisa vira escândalo. Mas quantos jornalistas brasileiros leram tantos discursos do Goebbels ao ponto de identificar a autoria de uma frase solta? Obviamente nenhum. Quem levantou a lebre fez isso inspirado no filme da Sandra Bullock. Como é simplesmente impossível que o Alvim usasse o truque desse filme para foder com a própria reputação, é obvio que algum funcionário sacana fez isso e depois avisou o jornalista, que, esfregando as mãos de prazer, deu no Alvim o tiro de misericórdia. Interroguem esse jornalista e acabarão sabendo de onde veio a coisa toda.

Os olavistas, claro, embarcaram na teoria do guru:

Rafael Moro Martins, jornalista do Intercept Brasil, resumiu a incoerência dos olavistas: "É curioso: acham Alvim o gênio que criou o maior programa cultural da história do país mas tolo o suficiente pra ser engambelado no vídeo que protagonizou".