“Para que servem as Forças Armadas?”, questiona jornalista Mario Vitor Santos

Mario Vitor Santos, em participação na TV 247, também tratou de desfazer quaisquer ilusões sobre uma suposta despolitização das Forças Armadas. "Os militares são políticos, especialmente no Brasil, em todos os países, mas no Brasil são força política de facções políticas, um partido político e um sindicato politizado, armado. Temos que assumir isso e partir para disputar política lá dentro com eles", disse. Assista edit

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, falou sobre a participação de militares no governo Bolsonaro e questionou: “para que servem as Forças Armadas?”. Ele também afirmou que é preciso abandonar a ideia de que tal instituição é despolitizada e disse ser necessário disputar política também dentro dos quartéis.

"Eles fazem política sempre, sempre fizeram política, não temos que ficar mais com ilusões e idealizações em relação ao papel dos militares. Os militares são políticos, especialmente no Brasil, em todos os países, mas no Brasil são força política de facções políticas, um partido político e um sindicato politizado, armado. Temos que assumir isso e partir para disputar política lá dentro com eles. Eles não deixarão de ser politizados, serão politizados sempre", falou

Mario Vitor Santos também disse que é preciso construir mais meios de controle das Forças Armadas por meio da política para que os militares não se tornem, mais uma vez, fatores de golpe de Estado e não se voltem ainda mais contra interesses brasileiros. "Não é à toa que na China, na Rússia, na Venezuela, em Cuba, na Venezuela e em outros países existiam e existem delegados dos partidos dentro das Forças Armadas para controlar a politização das Forças Armadas, porque caso contrário elas são em qualquer país do mundo fator de golpe, de ameaça às democracias, aí que é o ninho dos golpes. Em vez de defender idilicamente umas Forças Armadas, é abandonar as ilusões, é politizar as Forças Armadas mais ainda porque elas já estão politizadas e criar formas de controle político pela política dentro das Forças Armadas, com supervisão, com doutrinação. Aquilo é um ninho político, o que eles não são mesmo são defensores da nação, dos interesses nacionais, da nossa soberania econômica. São fatores de sabotagem da nossa tão necessária independência, autonomia e soberania econômica".

