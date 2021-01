Participante do Big Brother Portugal é expulso após fazer saudação nazista (vídeo)

Antes de expulsá-lo, apresentador do BBB-Portugal ainda chamou a atenção do participante ao vivo e destacou o horror presente no holocausto edit

247 - Elder Teixeira, participante do programa BBB-Portugal foi expulso da casa nesta quinta-feira (28) após fazer uma saudação nazista.

Além do gesto, ele proferiu insultos homofóbicos e sexistas.

Ele chegoua ser alertado por uma participante sobre o teor do gesto, mas ignorou o alerta.

O gesto gerou indignação e levou a expulsão do participante da casa de confinamento. O apresentador do BBB-Portugal ainda chamou a atenção do participante ao vivo e destacou o horror presente no holocausto, além de cobrar a responsabilidade dos “brothers”.

Veja:

