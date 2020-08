Paulo Pimenta pergunta aos lavajatistas: o que temem os meninos?

247 - O deputado federal Paulo Pimenta tuitou para criticar o temor dos procuradores da Lava Jato com relação ao acesso da PGR ao material arquivado da operação.

Diante do desespero do Dr. DD frente a possibilidade de compartilhamento, dentro do MPF, das informações da Lava Jato e a decisão do Faccin, torna-se imperioso a CPI. Não é possível tanta convardia diante das ameaças dos Golden Boys de Curitiba. O que temem os meninos ?? August 3, 2020

