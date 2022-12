"Pimenta tem firmeza, coragem e pode ser excelente ministro das Comunicações", diz Hildegard Angel

"Tem uma estrutura ideológica firme, com coragem", disse a jornalista na TV 247 em referência ao parlamentar do PT-RS edit

247 - Em participação no programa Bom Dia 247, a jornalista Hildegard Angel afirmou neste domingo (4) que o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) tem perfil para ser ministro das Comunicações no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Paulo Pimenta tem um perfil muito bom, tem uma estrutura ideológica firme, com coragem, não foge ao debate, ele tem argumentos", disse ela.

Segundo a jornalista, o Brasil precisa "ter comunicações democráticas e responsáveis porque influenciam o povo". "As comunicações influenciam em benefício do mercado, o que não pode se repetir".

