Porta-voz da Globo, Merval Pereira pede o impeachment de Bolsonaro

De acordo com Merval Pereira, Jair Bolsonaro é o "pior presidente" da história do Brasil. "É pior porque, além de incompetente, coisa que muitos foram, não tem a dimensão da importância do cargo que ocupa", diz edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, o jornalista Merval Pereira afirma que Jair Bolsonaro "precisava ser impedido de continuar no governo". De acordo com Merval, Bolsonaro "não tem a menor noção do cargo que ocupa por um desses azares da sorte, que fez com que o Brasil tivesse que enfrentar a maior calamidade de saúde pública em um século com o pior presidente de sua história". "É pior porque, além de incompetente, coisa que muitos foram, não tem a dimensão da importância do cargo que ocupa".

"O mais recente desvario do presidente foi divulgar um suposto estudo que afirmaria que os completamente vacinados contra Covid-19 estariam mais sujeitos a contrair Aids. Isso é de uma gravidade assustadora", continua.

O colunista destaca que Bolsonaro "fazer campanha contra vacinação é crime que deveria ser punido rigorosamente, como aliás pede o relatório final da CPI da Covid". "Provocar aglomeração de propósito é crime que tem como consequência mortes. Dizer que quem se vacina pode virar jacaré vira piada na internet, mas é um ataque à saúde pública. Mas aproveitar-se de um estudo científico fajuto para dar cunho de verdade a uma mentira é demais, até mesmo para um irresponsável como Bolsonaro", diz.

