Potência emergente, China lidera corrida pela vacina e já tem duas em estágio final

247 - Na agência de notícias canadense Reuters, no New York Times e em outros veículos globais, o esforço da China para chegar na frente na criação da vacina contra a Covid -19 é assunto de destaque, com títulos como: “Em velocidade de guerra, China lidera corrida para vacina de Covid-19”.

“Abrindo o texto, ‘A China está na dianteira’ e vai ter uma segunda vacina entre as três que chegaram ao ‘estágio final de testes’”, destaca em sua coluna o jornalista Nelson de Sá, na Folha de S.Paulo.

A corrida hoje está concentrada, por parte da China, nas empresas Sinopharm e Sinovac. Do outro lado, a britânica AstraZeneca.

Por sua vez, o site americano Politico alerta que é uma "corrida perigosa", relatando que essa corrida tem "excessos de orgulho nacional" e "busca de ascensão individual" que "ameaçam se sobrepor ao bem comum".

