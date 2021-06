Procuradora Thaméa Danelon será colunista do site Terça Livre, que ataca o STF

247 – A procuradora Thaméa Danelon, que atua no Ministério Público Federal em São Paulo, será a nova colunista do blog bolsonarista Terça Livre, criado por Allan dos Santos, que passou a ser investigado como um dos integrantes do chamado "gabinete do ódio" e fake news e se mudou para os Estados Unidos, sendo também acusado de articular atos contra o Supremo Tribunal Federal e as instituições democráticas. O anúncio foi feito na noite de ontem pelo próprio Terça Livre.

Em entrevista recente ao site Terça Livre, Thaméa criticou o STF. “A única autoridade que pode parar esse inquérito [das fake news] é o Procurador-Geral da República”, afirmou. Ao se tornar colunista de um site associado à extrema-direita, ela assume uma exposição midiática inédita para um representante do Ministério Público, o que foi criticado por Reinaldo Azevedo. Confira:

Thamea Danelon, q já foi da Lava Jato-SP, queridinha de Deltan Dallagnol, será colunista do site bolsonarista sob investigação “Terça Livre”. Uma procuradora da república. Todas as vezes em q afirmei que a LJ servia ao bolsonarismo, aparecia um penca para me contestar. Eis aí. pic.twitter.com/tJKCxTfcdX June 16, 2021

