Programa especial sobre Festival de Vídeo em Língua Chinesa foi transmitido em vários países

Rádio Internacional da China - Nos últimos dias, o programa especial sobre o Dia da Língua Chinesa da ONU e o 2º Festival de Vídeo em Língua Chinesa do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) foi transmitido em plataformas estrangeiras de mídia que possuem a cooperação com o CMG, com versões em vários idiomas estrangeiros, como inglês, italiano e grego.

No Reino Unido, a Propeller TV, que alcança cerca de 14 milhões de famílias britânicas, e o canal Ayozat da BskyB, que conta mais de 14 milhões de usuários, transmitiram o programa especial com duração de uma hora.

Na Itália, o programa especial com duração de meia hora foi veiculado oitos vezes por vários canais principais do país, como Alma TV, com uma audiência de mais de um milhão de espectadores.

Além disso, o programa especial também foi transmitido em muitos outros países da Europa, como Chipre, Grécia e Polônia.

