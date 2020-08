Rafael Colombo rebate Alexandre Garcia na CNN: 'ninguém provou que a cloroquina está funcionando' (vídeo)

247 - O jornalista Rafael Colombo rebateu ao vivo na CNN Brasil nesta sexta-feira (7) as alegações feitas pelo também jornalista Alexandre Garcia sobre a eficácia da cloroquina contra a Covid-19.

Colombo questionou Garcia sobre o uso do remédio ressaltando que, em sua visão, o mundo não teria deixado tantas pessoas morrerem se houvesse um remédio que de fato funcionasse contra o coronavírus. "Se a cloroquina funciona, é barata e serviu como você lembrou para lúpus, malária, para outros tipos de doença, por que o mundo teria deixado tanta gente morrer se tem um remédio barato aí à disposição? A troco do que tanta gente morreria se a cloroquina funciona, não é? Um remédio barato, está aí na farmácia. Se há interesse interesse farmacêutico em dizer que ela não funciona, também não pode existir interesse farmacêutico dizendo que ela funciona? A final de contas, o governo brasileiro comprou mais de quatro milhões de doses, e se ela não funcionar, vai fazer o que com ela?".

Garcia então respondeu: "'se ela não funcionar' não existe, porque ela está funcionando", e foi novamente repreendido por Colombo: "ninguém provou que está funcionando". Alexandre Garcia afirmou que as pessoas que fizeram uso da cloroquina são a prova de que o medicamento é eficaz.

"E os 100 mil que morreram? Eu, por exemplo, tive dois amigos que morreram de Covid-19, eles morreram à toa então? Porque fica parecendo que com R$ 20 na farmácia eles poderiam estar aqui comigo agora, e não é assim, não é? Não tenho a menor dúvida de que se a cloroquina funcionasse a gente não teria 100 mil mortos", falou então Rafael Colombo.

O jornalista Colombo ainda disse que era seu dever se posicionar ali diante das alegações feitas por Garcia sobre o remédio, já que depois, segundo ele, é cobrado nas redes sociais pelas opiniões do colega. "Faço questão de fazer esse posicionamento aqui porque depois há uma mistura nas redes sociais a respeito da minha opinião e da opinião que o Alexandre manifesta aqui, me sinto no direito aqui de fazer esse posicionamento e no dever, mais do que isso, de fazer esse posicionamento".

A cloroquina não tem eficácia científica comprovada para o tratamento da Covid-19

Assista:

“Eu tenho dois amigos que morreram. Eles morreram a toa?



Rafael Colombo civilizando pic.twitter.com/Sinfa4imB5 — Samuel (@SamPancher) August 7, 2020

