Rafinha Bastos questiona se cloroquina queimou o cérebro de Alexandre Garcia

Foi uma reação ao comentário do jornalista da CNN de que Jair Bolsonaro seria a prova da eficácia da cloroquina edit

247 – O comunicador Rafinha Bastos, um dos maiores influenciadores das redes sociais, criticou duramente o jornalista Alexandre Garcia, que se tornou porta-voz informal do bolsonarismo na CNN e também passou a defender a hidroxicloroquina, remédio sem eficácia contra o coronavírus – e que vem sendo propagandeado por Jair Bolsonaro. "Que argumento de merda. O que aconteceu com esse sujeito? A Cloroquina derreteu o cérebro do caboclo? Alguém ajuda!", questionou Rafinha. Confira:

Que argumento de merda. O que aconteceu com esse sujeito? A Cloroquina derreteu o cérebro do caboclo? Alguém ajuda! pic.twitter.com/IP7T417yhF — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) July 29, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.