Record abafa prisão de Crivella, sobrinho de Edir Macedo

247 - A prisão do bispo neopentecostal e prefeito de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ocorrida nesta terça-feira (22), ganhou grande destaque na mídia, com exceção da emissora do também bispo Edir Macedo, a Rede Record.

A emissora fez uma tímida cobertura sobre o fato, dizendo que ele “foi conduzido para cidade da polícia” e logo em seguida abordou outros temas de menor relevância.

A prisão de Crivella envolve o clã de Macedo. Crivella teria entregue aos policiais um celular de uma terceira pessoa, e não o seu próprio, obstruindo a justiça. Para que a armação tivesse sucesso, o prefeito contou com a ajuda de Mauro Macedo, primo de Edir Macedo, considerado operador financeiro do esquema criminoso na prefeitura, braço direito do evangélico.

