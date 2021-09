Recuo de Bolsonaro faz parte de uma estratégia política, diz Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O recuo encenado por Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (9) faz parte de uma estratégia política, escreve o jornalista Bernardo Mello Franco em sua coluna no Globo.

"Na carta do capitão, as ameaças à democracia, ensaiadas por meses a fio, viraram palavras ditas 'no calor do momento'. O ministro Alexandre de Moraes, que ele descreveu no palanque como um “canalha”, foi promovido a 'jurista e professor' ".

"O número de Bolsonaro é conhecido. Ele ateia fogo na República e reaparece fantasiado de bombeiro. A cada incêndio controlado, avança mais um pouco em sua escalada autoritária".

PUBLICIDADE

"Desta vez, o teatro da moderação está ligado ao instinto de sobrevivência. Em vez de se dobrar às ameaças golpistas, o Supremo resolveu peitá-lo. Alvo de quatro inquéritos, o Cavalão refugou mais uma vez".

O jornalista opina que "Bolsonaro não vai mudar" . Ele tenta "negociar um acordão para salvar a própria pele".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE