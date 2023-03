Reinaldo Azevedo coloca em dúvida “prova” do suposto plano do PCC contra Moro

Jornalista apontou para uma mensagem estranha no diálogo vazado dos suspeitos de envolvimento no plano para matar Moro edit

247 - A troca de mensagens entre suspeitos de planejar um atentado contra a vida do ex-juiz suspeito e agora senador, Sergio Moro, divulgada pela CNN Brasil, possui alguns furos, apontou o jornalista Reinaldo Azevedo, em seu Twitter.

Referindo-se a um diálogo em que são apresentados codinomes para a suposta ação do PCC contra Moro, Reinaldo apontou para a estranha mensagem que vem logo em seguida: "Amei tira print é guarda".

"O PCC é perigoso. Mas restam traços de, sei lá, ingenuidade (?). Bandido manda zap para a amada com os códigos traduzidos de uma ação que seria formidável. E ainda pede para tirar print e não apagar. Nunca se viu nada igual. Leiam esta forma de 'produção antecipada de provas' contra si", escreveu o jornalista na rede social.

A juíza responsável pelo processo que pediu a prisão dos suspeitos é Gabriela Hardt, da 9ª Vara Federal de Curitiba. Ela substituiu Moro no cargo quando ele pediu exoneração em 2018. Hardt é amiga de Moro e vem agindo de forma questionável no caso, com a própria PF apontado para uma tentativa de blindar o aliado enquanto crescem os indícios de que o plano seria, na realidade, uma armação.

