Reinaldo Azevedo: Ipec mostra "possível deterioração" de Bolsonaro e "robustecimento" de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo, em texto publicado no UOL nesta terça-feira (6), analisa os números da pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (5) que, segundo ele, apontam para uma "possível deterioração" da candidatura de Jair Bolsonaro (PL) e para o "robustecimento" do ex-presidente Lula (PT).

A pesquisa, diz o jornalista, "é péssima para o presidente e excelente para seu principal opositor".

>>> Ipec: Lula segue liderando com 44%; Bolsonaro oscila para baixo e registra 31%

Azevedo lista as "boas notícias" que o levantamento traz para Lula: 1) tem 50% dos votos válidos a menos de um mês da eleição e ainda pode vencer no primeiro turno; 2) amplia a vantagem sobre Bolsonaro; 3) Lula agrega oito pontos no segundo turno e Bolsonaro apenas 5; 4) o petista cresceu nas capitais; 5) Lula também vence no interior; 6) o ex-presidente ampliou a vantagem entre os que têm até o ensino fundamental ou médio e só empata entre os com ensino superior; 7) Lula lidera em todas as faixas etárias; 8) ele também lidera entre todos os recortes raciais; 9) ampliou a vantagem no Sudeste, tem a liderança no Nordeste, empata no Sul e só perde no Norte e Centro-Oeste; 10) Bolsonaro tem apoio dos evangélicos, mas não cresce entre outros grupos; 11) Lula tem ampla preferência entre beneficiários de programas sociais; 12) ele também lidera em lares que não abrigam usuários de programas sociais; 13) "a ampliação dos benefícios sociais não fez aumentar a adesão dos pobres a Bolsonaro nem mesmo entre os que recebem os caraminguás a mais"; 14) Bolsonaro não consegue crescer entre as mulheres.

"O nome do atual presidente aparece à frente em pouquíssimos cortes do eleitorado", observa Azevedo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.