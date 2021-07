Reinaldo Azevedo: 'nota dos militares é mentirosa e golpista'

O jornalista fez referência à nota emitida por militares, dentre eles o ministro Walter Braga Netto (Defesa). Militares chamaram as críticas feitas pelo presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, de infundadas e irresponsáveis edit

247 - "Absurda, golpista e mentirosa a nota do Ministério da Defesa, assinada também pelos três comandantes militares, em reação à fala do senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI", escreve o jornalista Reinaldo Azevedo em sua coluna publicada no portal Uol.

"Em primeiro lugar, Aziz não atacou as Forças Armadas, mas as defendeu. Em segundo lugar, quem dispõe de armas não pode fazer ameaças. Ainda mais em nome da democracia. Se algum fundamento da Carta é violado, deve recorrer à Justiça, não aos canhões", acrescenta.

De acordo com o colunista, a nota das Forças Armadas "é mentirosa porque tudo o que Aziz não faz é generalizar". "Ao contrário. Quando diz que os bons das Forças Armadas têm motivos para se envergonhar, evoca aqueles que, então, seriam os princípios dos chamados setores castrenses".

