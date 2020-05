Reinaldo Azevedo: "o único adversário de Bolsonaro são as instituições"

O jornalista Reinaldo Azevedo também afirma que "a Lava Jato destruidora de instituições - que morreu como projeto de poder de Sergio Moro e dos 'white blocs' do MPF - renasce em espírito com Aras, agora sob os auspícios do bolsonarismo" edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirma que "o MPF, que não apenas se omitiu diante da escalada autoritária como a alimentou, continua a exercer a sua força destrutiva". "Por ora, o único adversário de Bolsonaro são as instituições".

"Reaparece explorando a fissura dos viciados na cloroquina do combate à corrupção. Ressurge a maximização de uma obrigação moral e administrativa como norte da democracia e como ponto de chegada, não como meio, da virtude", diz em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo. "Eis a PGR a servir de pátio de manobra da sanha de Bolsonaro contra os governadores", acrescenta.

De acordo com o jornalista, "a Lava Jato destruidora de instituições - que morreu como projeto de poder de Sergio Moro e dos 'white blocs' do MPF - renasce em espírito com Aras, agora sob os auspícios do bolsonarismo". "Os valorosos moralistas contribuirão para esconder a montanha de mortos com uma montanha de acusações".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.