Reinaldo Azevedo: se ganhar em outubro, Lula terá de pôr fim a outro golpe, já dado pelo centrão

247 - Em sua coluna publicada nesta quinta-feira (28) no jornal Folha de S.Paulo, o jornalista Reinaldo Azevedo afirma que "o centrão passou a ser a espinha dorsal do governo". "É preciso impedir um futuro golpe e pôr fim ao golpe em curso, comandando pelo centrão", continua. O colunista citou o discurso do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que aconteceu nessa quarta-feira (27), na convenção do PP.

Segundo o jornalista, "quando o ministro se refere às concessões a que Lula se obrigaria — concessões, diga-se, que seriam, então, feitas ao grupo hoje comandado por ele e por Lira —, já não está mais conversando com Bolsonaro, como finge, mas enviando um recado ao petista". "É como se dissesse: 'Você até pode ganhar, mas nós continuaremos a governar'", escreve Reinaldo Azevedo.

O jornalista lembrou o discurso de Nogueira, que afirmou: "o nosso país precisa de um comandante. Eu sei que alguns pensam em fazer do nosso país, vou dizer, até uma ucranização. É isso que querem fazer com o nosso país. Porque, no caso da eleição do ex-presidente [Lula], nós vamos ter um Congresso de mais de 370 deputados aliados ao presidente Bolsonaro. Olha as concessões que haverá de fazer para construir a sua base. O senhor construiu a sua base não através toma lá, da cá".

