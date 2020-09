Reinaldo comemora punição a Bretas e faz alerta sobre risco Fux

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo comemorou em sua coluna a recente punição imposta ao juiz Marcelo Bretas. "Num país em chamas, em que o devido processo legal está sendo esturricado junto com as onças e os jacarés — enquanto doutores do punitivismo pisam nos astros desastrados —, o Órgão Especial do TRF-2 deu um pequeno passo em favor do resgate do decoro do Poder Judiciário", escreveu.

No texto, ele também fez um alerta em relação ao novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. "Para quem sabe ler as linhas e as entrelinhas, o discurso de posse de Luiz Fux como presidente do STF acena para a condescendência com os métodos ilegais e heterodoxos da Lava Jato. A substituição da política pela polícia — de sorte que se pode falar hoje, em certos casos, de uma polícia política — abriu o caminho para o triunfo dos 'hooligans' contra a ordem democrática", anotou.

