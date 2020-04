Reinaldo: STF reitera que conteúdo de pregação de Bolsonaro é inconstitucional. E aí?

O jornalista Reinaldo Azevedo cobra uma postura do STF a respeito da pregação de Bolsonaro ao uso da cloroquina, remédio que não tem eficácia comprovada no combate ao coronavírus edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo, em sua coluna no portal UOL, cobra uma postura do STF a respeito da pregação de Bolsonaro ao uso da cloroquina, remédio que não tem êficácia comprovada no combate ao coronavírus.

"É inédito na história um presidente da República defender uma terapia medicamentosa em pronunciamento oficial, ao arrepio de todas as associações médicas que cuidam do assunto e que estão ligadas às pesquisas de ponta. E daí? Sem pudor, o presidente transforma testemunhos desse ou daquele em verdade científica e força a barra. Suas milícias digitais estão certas de que deram a volta por cima? Por cima de quê? Daqui a pouco, desgraçadamente, começarão a faltar leitos e respiradores para os pacientes. O país deve se aproximar, nesta quinta-feira, dos mil mortos, e o pior ainda está por vir. Não obstante, o presidente insiste em sua tese enlouquecida sobre o fifim precoce do distanciamento social. Ele e o ministro Luiz Mandetta, da Saúde, parecem ter selado uma pax, mas, nesse particular, ministro diz uma coisa, e o presidente, o seu contrário".

"Como se nota, o ministro descarta por inconstitucional o não-distanciamento como alternativa, dado o que informa a ciência a respeito. Ora, o direito à saúde é um bem protegido pela Constituição. O convite e a i110ncitação para que os brasileiros se exponham, então, ao que é considerado tecnicamente um risco constitui uma agressão à Carta. Se isso vale para uma campanha, por que não vale para o presidente da República, que é encarnação da Presidência e o chefe do Executivo, um dos Poderes da República?"

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.