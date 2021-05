Repórter da CNN denuncia: com arma na mão, segurança de Bolsonaro intimidou jornalistas no domingo

Pelo Twitter, Carla Bridi contou que um dos seguranças de Bolsonaro ainda quis anotar nomes de jornalistas que tentaram seguir o comboio de presidencial: "nem dentro do carro podíamos ficar esperando o comboio sair. Tivemos que voltar para a sala de imprensa" edit

Revista Fórum - A jornalista Carla Bridi, da rede CNN Brasil, fez um relato em suas redes sociais neste domingo (2) sobre ameaças sofridas por ela e outros repórteres que cobriam a coletiva de imprensa convocada pelo presidente Jair Bolsonaro para tratar sobre as negociações com a Rússia sobre a liberação de um brasileiro preso no país.

Durante a coletiva, Bolsonaro disse que trataria de um tema único: a liberação de Robson Nascimento de Oliveira, ex-motorista do meia Fernando, que foi detido pelas autoridades russas por usar medicamento tarja preta que não era permitido no país.

O mandatário relatou que conversou com o embaixador da Rússia, mas só trouxe esse assunto à tona. Jornalistas, então, questionaram se eles não trataram sobre a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Centro Gamaleya. De forma agressiva, ele se negou a falar e encerrou a entrevista.

Ao entrarmos no carro da emissora para tentar seguir o comboio presidencial, gritaria - segurança sem máscara começou a nos ameaçar, colocou a mão em cima da arma. Dois colegas de outros veículos foram ameaçados por outro segurança - esse de fato tirou a arma do cinto May 2, 2021

Por fim, um dos apoiadores usou os piores palavrões pra se dirigir à imprensa. E ele estava longe de nós. Quando passou por nós, nem olhou na cara. Tava acompanhado da filha, uma criança que aparentava ter 8 anos. Que tipo de educação vai passar pra essa menina, só Deus sabe — Carla Bridi (@acarlabridi) May 2, 2021

Em resumo, hostilização por parte de seguranças e apoiadores do Presidente, em pleno domingo de plantão. No fim, um outro segurança foi chamar atenção do apoiador que nos xingou. E pediu pra que não fizessemos matérias sobre a confusão. Em troca, não iria anotar nossos nomes. — Carla Bridi (@acarlabridi) May 2, 2021

