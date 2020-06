Repórter da Globo faz declaração de amor ao vivo para marido

247 - O repórter da Globo Pedro Figueiredo fez uma declaração de amor ao vivo para o marido Erick Rianelli, que também é jornalista, durante entrada ao vivo na programação da manhã desta sexta-feira (12), data que é celebrado o dia dos namorados no Brasil.



Em dezembro do ano passado, os jornalistas denunciaram que foram alvos de homofobia. Relembre:

Os repórteres a Globo Erick Rianelli e Pedro Figueiredo usaram o Twitter para relatar um episódio de homofobia ocorrido durante a hospedagem do casal no hotel Iberostar, na Praia do Forte, na Bahia.

Eles contaram que o quarto que reservaram tinha duas camas de solteiro e que a troca para uma cama de casal só foi feita após ameaçarem chamar a polícia.

"A homofobia de cada no dia aconteceu também no @IBEROSTAR Praia do Forte. Reservamos um quarto de casal e nos deram um com duas camas de solteiro. Só aceitaram trocar nosso quarto depois que ameaçamos chamar a polícia", escreveu Pedro Figueiredo.

"Você sai de férias pra e relaxar mas é de homofobia logo depois do check in. Foi no @IBEROSTAR Praia do Forte. Reservamos um quarto de casal e nos deram um com duas camas de solteiro. Só aceitaram trocar nosso quarto depois que ameaçamos chamar a polícia", reforçou Erik Rianelli.

O hotel lamentou o ocorrido. “Somos uma empresa familiar e incentivamos a igualdade para todas as pessoas. Não toleramos qualquer tipo de discriminação.” declarou um representante. “Lamentamos profundamente a situação ocorrida, que, felizmente, foi resolvida. Nossos hóspedes estão aproveitando a estadia".

